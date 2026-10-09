Рэпер взял без отдачи.

Канье Уэст заработал около $20 млн на отмененных концертах в Петербурге По данным источников “Ъ”, американский рэпер Канье Уэст (Ye) заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка $20 млн.
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