Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Рэпер взял без отдачи.

Рэпер взял без отдачи.

Канье Уэст заработал около $20 млн на отмененных концертах в Петербурге По данным источников “Ъ”, американский рэпер Канье Уэст (Ye) заработал за два отмененных концерта в Санкт-Петербурге порядка $20 млн.

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