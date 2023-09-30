Спорткар Alfa Romeo 4C возродится в формате электромобиля

Компактный спорткар Alfa Romeo 4C находился в производстве с 2013 по 2020 годы и за эти годы было сделано менее десяти тысяч экземпляров купе и родстера, так что модель нельзя было назвать популярной, что и предопределило её судьбу на конвейере.
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