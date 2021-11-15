На ТВ-канале НТВ недавно показывали один интересный фильм о российской «несистемной оппозиции». Очень хороший фильм, я бы даже сказал – «с жирной фактурой», причём, вы удивитесь, что это определение дал не я, а один из видных деятелей этой самой «оппозиции» Илья Яшин В фильме показали очень многое – методы работы, организацию, а самое главное – кто и так финансирует всю эту лавочку.
В отряде российской оппозиции завёлся партизан
Комментарии
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Руслан Эминов
виктор масляев
неважно за какие деньги говорят, главное чтобы было для пользы народу
Для общего благополучия, вероятно, меньшее зло от тех, кто получает деньги из зарубежья, нежели от тех, кто выводит деньги за рубеж.
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9 час.
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