В отряде российской оппозиции завёлся партизан

На ТВ-канале НТВ недавно показывали один интересный фильм о российской «несистемной оппозиции». Очень хороший фильм, я бы даже сказал – «с жирной фактурой», причём, вы удивитесь, что это определение дал не я, а один из видных деятелей этой самой «оппозиции» Илья Яшин В фильме показали очень многое – методы работы, организацию, а самое главное – кто и так финансирует всю эту лавочку.