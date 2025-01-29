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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» набрал 73 очка за 50 игр – 2-й результат в истории клуба. Лучший – 78 баллов в сезоне-2015/16

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталс» обыграли «Калгари» со счетом 3:1. На счету команды стало 73 очка после 50 игр.

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