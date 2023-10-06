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Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт подкупил судью во время борьбы за опеку

Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт подкупил судью во время борьбы за опеку

Актриса Анджелина Джоли выступила с новыми обвинениями в адрес бывшего мужа Брэда Питта. Звезда Голливуда заявила, что ее экс-супруг подкупил судью во время бракоразводного процесса, передает New York Post.

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