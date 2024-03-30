Халили о жесте трибунам: «Идея пришла еще в Златоусте на масс-старте, но тогда не такой большой был отрыв»

Сегодня Халили одержал победу в масс-старте. Перед финишем он повернулся к трибунам. «Жест трибунам? Идея пришла еще в Златоусте на масс-старте, но тогда не такой большой был отрыв, поэтому решил этого не делать.
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