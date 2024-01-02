Страна и люди
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Страна и люди

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Новый год в Москве начался с самой холодной ночи за 30 лет

Новый год в Москве начался с самой холодной ночи за 30 лет

Аномально низкая температуру воздуха зафиксировали в столице в ночь на 2 января 2024 года. На метеостанции на ВДНХ столбик термометра опустился до рекордной отметки в - 20,2 градуса - столь холодно в Москве не было с зимы 1996 года.

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