РЖАКА

187 201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Коробанова
    Выс трудно отнести к умным людям. В то время умели признавать поражение. Хотя и было обидно. Но выходить с достоинств...Красивый тост... ...
  • Леонид Гришин
    Шфанер Стол Кресло Радио приёмник БАЛТИКАВозвращение в ква...
  • VS0DR9 jBxjrO
    Когда-то в молодости лепили с женой пельмени. Но сейчас покупаем. Немножко грустно.😌😌Две истории о пел...

Живёшь всю жизнь Сашкой, а потом - раз! И Николаич...

Живёшь всю жизнь Сашкой, а потом - раз! И Николаич...

Пришёл ребёнок из школы и возмущается: Первый класс! Первый класс! Даже кофе не разносят! Если вы считаете себя нормальным мужиком, а все вокруг вам только и говорят о вашей нетрадиционной сексуальной ориентации, значит вы — судите футбольный матч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх