Каждый год, когда столбик термометра начинает опускаться всё ниже, я вспоминаю, насколько зима умеет проверять на прочность и автомобиль, и его владельца.
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