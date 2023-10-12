Зеленскому придется снять погоны фельдмаршала

Из-за того, что США не желают компромиссов, мир сползает к большой мировой войне. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье, посвященной обострению на Ближнем Востоке, пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.