Зеленскому придется снять погоны фельдмаршала

Из-за того, что США не желают компромиссов, мир сползает к большой мировой войне. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье, посвященной обострению на Ближнем Востоке, пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
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