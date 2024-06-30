Нико Уильямс набрал 11 очков против Грузии в фэнтези Евро. У него гол и ассист

В 1/8 финала Евро он забил сам и отдал голевую передачу, матч завершился победой Испании 4:1. Таким образом, Уильямс набрал 11 очков в фэнтези-турнире Евро: +5 за гол, +3 за голевую передачу, а также +3 за то, что провел полный матч.