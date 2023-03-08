Южная Корея одобрила поставки гаубиц со своими деталями на Украину — СМИ

Власти Республики Корея одобрили экспортные лицензии для Польши на поставку Киеву гаубиц Krab с южнокорейскими комплектующими, заявил чиновник из администрации программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) Ким Хён Чхоль, 8 марта сообщает Reuters.