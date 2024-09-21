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Претендент на пост главы МОК Лапартьян пригласил Россию на съезд UCI

Претендент на пост главы МОК Лапартьян пригласил Россию на съезд UCI

Глава Международного союза велосипедистов (UCI) и кандидат на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) Давид Лапартьян пригласил представителей России на съезд UCI, который состоится в Цюрихе 27 сентября.

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