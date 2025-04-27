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Лидеры 19 стран приедут в Москву на 9 Мая

Лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая. Их список раскрыл РБК. Уточняется, что на 80-летие Победы в 2025 году приедут главы государств СНГ, а также президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо.

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