Лидеры 19 стран приедут в Москву на 9 Мая

Лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая. Их список раскрыл РБК. Уточняется, что на 80-летие Победы в 2025 году приедут главы государств СНГ, а также президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо.