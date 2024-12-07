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Военные группировки войск «Восток» за сутки ликвидировали до 140 боевиков ВСУ

Военные группировки войск «Восток» за сутки ликвидировали до 140 боевиков ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток ликвидировали до 140 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили две самоходные артиллерийские установки и две боевые бронемашины HMMWV украинской армии.

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