Чтобы уничтожить одного (!) командира ХАМАС, Израиль нанес удар по лагерю беженцев

Погибли более 400 человек. Официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт подтвердил телеканалу CNN, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев, чтобы уничтожить одного из командиров радикального палестинского движения ХАМАС.