ФАС выдала предупреждение Тинькофф-банку из-за ролика на YouTube

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение АО «Тинькофф Банк» после обращения Банка России о признаках нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении ФАС, поступившем в AdIndex.
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