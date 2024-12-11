Сальдо: на Украине нельзя допустить размещения сил НАТО даже после окончания СВО

На территории Украины нельзя допустить размещения контингента НАТО даже после завершения специальной военной операции (СВО), иначе противник вновь нарастит силы и возродит конфликт, используя уже новые системы вооружений.
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