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Царьград

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На Украине уклонист пытался уехать от ТЦК на телеге с лошадьми и попал на видео

На Украине уклонист пытался уехать от ТЦК на телеге с лошадьми и попал на видео

Взвод на кроссовере против повозки: украинец уходил от военкомов на лошадях.В соцсетях разошлись кадры погони, на которых житель Украины попытался скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) на запряжённой лошадьми телеге.

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