Выставка техники ЛенВО открылась в городах Карелии

В Карелии продолжается серия выставок военной техники и вооружения, организованных военнослужащими 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа (ЛенВО) в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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