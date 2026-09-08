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Т-Банк предложил оплачивать покупки лапкой для поддержки бездомных животных

Т-Банк предложил оплачивать покупки лапкой для поддержки бездомных животных

Т-Банк представил лимитированную коллекцию платежных аксессуаров. В нее вошли два продукта: компактный брелок в черно-желтой гамме и стикер в форме лапки, который можно приклеить на смартфон или другую поверхность для бесконтактной оплаты.

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