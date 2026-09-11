Регионы России
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Регионы России

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Французская путешественница рекомендует европейцам посетить Россию

Французская путешественница рекомендует европейцам посетить Россию

Аликс рассказала, что путешествия по различным регионам России не надоедают благодаря масштабам страны и множеству ландшафтов.

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