Не отходя от стола. Операционная медсестра раскрыла секреты своей профессии

ДЗ

Дмитрий Зайцев

Что-то береборщила тетя с рекламой профессии. Каждодневная однообразная работа. Протоколы операций разработаны. Наборы инструментов утверждены. Надо выучить инструментарий и его раскладку на большом и малом столах, ход операции, когда и какой инструмент может понадобиться. И как его подать. Какие нитки-лавсан или кетгут нужны будут. А так хирург скажет что ему нужно люер, кохер или москит. Тяжелая работа. Несколько часов на ногах за столом, пописать неотойти Таскание тяжелых биксов с инструментами. Особенно в гнойной хирургии. Вонючие гнойные флегмоны, запах влажной гангрены ни с чем не перепутаешь.