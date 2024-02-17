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    В её время и поход и отношение к операциям был другой, вероятно, непосильный для сегодняшних мелработников.Не отходя от стол...

Не отходя от стола. Операционная медсестра раскрыла секреты своей профессии

Не отходя от стола. Операционная медсестра раскрыла секреты своей профессии

К Международному дню операционной медицинской сестры, который отмечается 15 февраля, aif.ru поговорил с медсестрой, которая посвятила работе в операционном блоке 35 лет жизни.

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Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Что-то береборщила тетя с рекламой профессии. Каждодневная однообразная работа. Протоколы операций разработаны. Наборы инструментов утверждены. Надо выучить инструментарий и его раскладку на большом и малом столах, ход операции, когда и какой инструмент может понадобиться. И как его подать. Какие нитки-лавсан или кетгут нужны будут. А так хирург скажет что ему нужно люер, кохер или москит.  Тяжелая работа. Несколько часов на ногах за столом, пописать неотойти Таскание тяжелых биксов с инструментами. Особенно в гнойной хирургии. Вонючие гнойные флегмоны, запах влажной гангрены ни с чем не перепутаешь.
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14 час.
Владимир Соловьев
В её время и поход и отношение к операциям был другой, вероятно, непосильный для сегодняшних мелработников.
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12 час.

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