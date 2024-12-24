Эксперт сообщила о взрывном росте жалоб россиян на мошенников

В России эксперты фиксируют резкий всплеск попыток мошенничества в последнее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора платформы "Мошеловка" "Народного фронта" Аллу Храпунову, которая призвала граждан быть бдительными и напомнила о возможной административной и уголовной ответственности.
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