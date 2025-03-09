Власти Югры снимут фильм о почетном гражданине Ямала

В Югре планируют снять фильм о советском исследователе нефтегазовых месторождений Севера Фармане Салманове, основателе школы геологии, первооткрывателе нефти в Югре и таких газовых месторождений, как Ямбургское и Уренгойское в ЯНАО.
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