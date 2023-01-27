Е.Пригожин. О Гиркине и не только

Пресс-служба компании "Конкорд" сегодня в 13:59 #1153 Запрос от редакции издания НСН и ответ: Уважаемый Евгений Викторович! Редакция информационного агентства «Национальная Служба Новостей» (НСН) просим вас прокомментировать высказывание экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который, помимо прочего, заявил: «Я считаю, что заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера».