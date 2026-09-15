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Иркутск Сегодня

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Париж приехал в Сибирь: в Иркутске открылась выставка импрессионизма из Пушкинского музея. Фоторепортаж

Сегодня, 15 сентября, в Художественном музее имени В. П. Сукачева состоялось особенное событие — стартовала выставка «Искусство впечатления».

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