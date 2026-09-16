Алкоголь запускает рост опухолей: Три вида рака возникают чаще всего

Алкоголь убивает от рака вдвое чаще, чем тридцать лет назад — и дело уже давно не только в печени. Новое крупное исследование показало, что главная угроза сегодня — кишечник, пищевод и грудь, а зона риска сместилась в сторону молодых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему украинские...
- Без России никак....
- ХЛ Американский само...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым