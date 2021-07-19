Мировое обозрение

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Учитывая что в России политики и чиновники не способны решать вопросы, а все сваливают на население... Пусть политико...«Дурно пахнущая» ...
  • Лидия Санникова
    Сочувствую кпрф, до чего дошла...Грудинин заявил о...
  • Лидия Санникова
    Или украина за оккупацию российских территорий.Украина требует 1...

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Байден поможет им победить

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Байден поможет им победить

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая находится в Вашингтоне, считает, что белорусская оппозиция сможет одержать победу с помощью американского лидера Джо Байдена.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх