РИА Новости: На саммит БРИКС в Казани приедут представители более 30 государств

Участие в саммите БРИКС в Казани примут представители 32 государств. Об этом пишет РИА Новости. , Отмечается что 22 и 23 октября состоятся заседания членов БРИКС, а 24 и 25 числа на мероприятие приедут остальные участники.
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