О вреде абстрактного гуманизма: всегда ли неправ людоед?

Насчёт фильма "Живые" скажу так. Я бы поставила вопрос по-другому. Футболистов нашли после того, как спасателей привёл Нанду, который пошёл искать дорогу. И он нашёл её! Но почему пошёл искать один только Нанду, почему другие не пошли?

Осуждением гуманизма не убедил. В социальной сфере тоже. Всегда есть кто то "ровнее других", Но когда очень резко "ровнее" конфликта не избежать

Софья

Статья - очередное окно овертона, всё собрал, и людоедов, и ядерное оружие, и гуманистов, и альтернативу поеданию животных, да ещё и усомнился в том, есть ли вообще понимание светлого будущего у человечества. Она есть. И если для вас, автор, это неизвестно, то писать о таких вещах нет смысла. Во всяком случае, пока не ознакомитесь с предложениями, коих вполне достаточно, и в теории, и подтвержденных практикой, вам лучше не высказываться по этому вопросу.