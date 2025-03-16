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    Осуждением гуманизма не убедил. В социальной сфере тоже. Всегда есть кто то "ровнее других", Но когда очень резко "ро...О вреде абстрактн...

О вреде абстрактного гуманизма: всегда ли неправ людоед?

О вреде абстрактного гуманизма: всегда ли неправ людоед?

Ростислав Ищенко *** В современном обществе или даже в современных обществах распространена мысль, что гуманизм хорош всегда.

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Комментарии
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Алеся Ясногорцева
Насчёт фильма &quot;Живые&quot; скажу так. Я бы поставила вопрос по-другому. Футболистов нашли после того, как спасателей привёл Нанду,  который пошёл искать дорогу. И он нашёл её! Но почему пошёл искать один только Нанду, почему другие не пошли?
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7 час.
Виктор Волошин
Осуждением гуманизма не убедил. В социальной сфере тоже. Всегда есть кто то &quot;ровнее других&quot;, Но когда очень резко &quot;ровнее&quot; конфликта не избежать
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2 час.
Софья
Статья - очередное окно овертона, всё собрал, и людоедов, и ядерное оружие, и гуманистов, и альтернативу поеданию животных, да ещё и усомнился в том, есть ли вообще понимание светлого будущего у человечества. Она есть. И если для вас, автор, это неизвестно, то писать о таких вещах нет смысла. Во всяком случае, пока не ознакомитесь с предложениями, коих вполне достаточно, и в теории, и подтвержденных практикой, вам лучше не высказываться по этому вопросу.
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1 час.
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