В Иркутске полицейские выявили автомобиль, похищенный в Англии и находящийся в розыске по каналам Интерпола

Предварительно установлено, что во время регистрации автомобиля «Land Rover Discovery Sport» в органах ГАИ, на котором были установлены иностранные государственные регистрационные знаки, инспектор усомнился в законности нахождения автомобиля на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии