Скарлатина в Татарстане и издевательство над ребенком во время стрима. Новости регионов

RTVI собрал дайджест резонансных региональных событий.<strong>В Ессентуках пенсионер обустроил свое жилище крадеными деталями из парка, в Новосибирской области растет смертность, а в Красноярске возбудили дело в отношении женщины за истязание над ребенком во время прямого эфира в соцсетях.
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