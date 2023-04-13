Скарлатина в Татарстане и издевательство над ребенком во время стрима. Новости регионов

RTVI собрал дайджест резонансных региональных событий.<strong>В Ессентуках пенсионер обустроил свое жилище крадеными деталями из парка, в Новосибирской области растет смертность, а в Красноярске возбудили дело в отношении женщины за истязание над ребенком во время прямого эфира в соцсетях.