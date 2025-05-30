С 14 июня и ВСЁ ЛЕТО во Владивостокском государственном цирке! Незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты легендарного продюсерского центра Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк», авторские декорации и эксклюзивные костюмы – ГРАНДИОЗНАЯ ПРЕМЬЕРА нового циркового спектакля с единой сюжетной линией! Самая долгожданная премьера этого лета! Шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» – неповторимый, уникальный цирковой театрализованный спектакль, объединенный сюжетной линией, внутри которой каждый номер становится неотъемлемым элементом шоу.