Microsoft отключила половину российских организаций от своих сервисов

Ограничение Microsoft привело к росту спроса на отечественные IT-продукты. Андрей Благоразумов, вице-президент Softline, считает, что это решение открыло новые возможности для развития российского рынка информационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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