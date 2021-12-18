Серию Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 возглавили модули памяти, работающие на эффективной частоте 6400 МГц

Компания Corsair анонсировала выпуск комплектов модулей памяти Dominator Platinum RGB DDR5, работающих на эффективных частотах до 6400 МГц.
Популярные статьи
- В механической клавиатуре Epomaker Lite используется «инновационная» тонкая демпфирующая прокладка
- Правительство нацелилось на «Эльбрус»: госкорпорация «Росатом» купит контрольный пакет акций МЦСТ
- Аналитики предсказывают, что новый iPhone SE переманит 1,5 млрд пользователей Android. Ещё 300 млн человек перейдут со старых моделей iPhone
Свежие комментарии