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Серию Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 возглавили модули памяти, работающие на эффективной частоте 6400 МГц

Серию Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 возглавили модули памяти, работающие на эффективной частоте 6400 МГц

Компания Corsair анонсировала выпуск комплектов модулей памяти Dominator Platinum RGB DDR5, работающих на эффективных частотах до 6400 МГц.

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