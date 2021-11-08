Почему Украина на Донбассе оккупант

С идеей переименовать города, названия которых звучат по-русски, выступил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень Свою инициативу он мотивировал якобы жалобами от самих жителей Украины на то, что русская топонимика режет им слух.
С идеей переименовать города, названия которых звучат по-русски, выступил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень Свою инициативу он мотивировал якобы жалобами от самих жителей Украины на то, что русская топонимика режет им слух.
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