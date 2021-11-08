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Почему Украина на Донбассе оккупант

Почему Украина на Донбассе оккупант

С идеей переименовать города, названия которых звучат по-русски, выступил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень Свою инициативу он мотивировал якобы жалобами от самих жителей Украины на то, что русская топонимика режет им слух.

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Vera Dobryagina
Да пусть делают, что хотят, это их уже не спасёт.
Леонид Руси
Эти западэнци никогда не были самостоятельными. Воны усёхда были чьими то рабами и слугами. И никогда не будут... Там нет культуры, это дикари...
novichokspb waisman
На "Время всё расставляет на свои места"- это очередной блеф автора: чему быть того не миновать зависит не от времени, а как и кто им распоряжаются,- что сделаешь для быть, то и будет, тому и быть!; что посеешь, то и пожнёшь.
Сергей Дмитриев
Тюнинг заголовка: = "...Украина на Донбассе оккупант ..
Сергей Дмитриев
и...агрессор.= Остальное пл делу и правильно.
novichokspb waisman
На "Время всё расставляет на свои места"- это очередной блеф автора: чему быть того не миновать зависит не от времени, а как и кто им распоряжаются,- что сделаешь для быть, то и будет, тому и быть!; что посеешь, то и пожнёшь.
Алексей Зверев

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