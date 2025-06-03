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Что станет с машиной, если на ходу поднять электроручник. Главное - следить за скоростью

Что станет с машиной, если на ходу поднять электроручник. Главное - следить за скоростью

Сейчас такой альтернативой обычному ручнику оснащают всё больше автомобилей.Электронный стояночный тормоз стал популярной заменой традиционному ручному тормозу, получив распространение даже среди недорогих моделей.

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