Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВСУ шесть раз побеждали российскую армию в американских настольных играх

ВСУ шесть раз побеждали российскую армию в американских настольных играх

Приазовское побоище: обнулить гвардию Зеленского помогли стратеги из США Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Бандеровцы, ведущие бои под Авдеевкой, горько жалуются на острую нехватку снарядов.

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Комментарии
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Владимир Аверков
так постепенно и наши лампасники воевать научатся,а не просто бойцов посылать вперёд...
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