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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» первым выиграл 3 послематчевые серии пенальти в ЛЧ. Облак играл во всех трех

При этом вратарь мадридцев Ян Облак участвовал во всех трех победных сериях. Сегодня в ответном матче 1/8 финала «Атлетико» одолел «Интер» (2:1, 3:2 по пен.

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