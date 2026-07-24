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Путин побывал на Иркутском авиастроительном заводе

Путин побывал на Иркутском авиастроительном заводе

Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиастроительный завод. Главу государства сопровождали генеральный директор предприятия Андрей Сойнов, губернатор региона Игорь Кобзев и руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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