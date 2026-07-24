Путин побывал на Иркутском авиастроительном заводе

Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиастроительный завод. Главу государства сопровождали генеральный директор предприятия Андрей Сойнов, губернатор региона Игорь Кобзев и руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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