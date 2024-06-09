На Украине анонсировали испытания собственных корректируемых авиабомб

Украина через несколько недель проведет испытания собственных корректируемых авиабомб (КАБ). Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов в интервью «Радио Свобода»*.
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