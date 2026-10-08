МЧС России проведет проверку систем оповещения 9 октября

9 октября в России пройдет плановая проверка систем оповещения. МЧС России активирует громкоговорители и электросирены.
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