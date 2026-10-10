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Аргументы недели

99 121 подписчик

Миграция переписывает будущее Европы — и может переписать будущее России?

Миграция переписывает будущее Европы — и может переписать будущее России?

Европа постепенно превращается в территорию мигрантов — по крайней мере, так считают в Институте ремиграции.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ирина Черных
Ирина Черных

Автор прав. Но не понятно, кому он все это говорит, и слышит ли его в очередной раз победившая выборы партия ЕР, которая и должна ответить, так как много лет уже при ней все это происходит.

Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

эти все враги сидят в основном в кремле .Рисуя картинку например ПУТИНУ В.В что у нас не хватка строителей надо завозить Завозят типа строителей а оказывается это таксист . торгашь .курьер . короче кем угодно но только работающий по серой схеме но имеющий жену с 4 и более детей и получающий все льготы не одного дня ни копейки не платя налоги как положено КОНЕЧНО ГЛЯДЯ НА ВСЕ ДОЗВОЛЕННОСТЬ ОН БОЛЬШИМ ПРИБОРОМ ЛОЖИЛ НА ЗАКОНЫ СТРАНЫ ЕСЛИ ЕМУ ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ ЧИНОВНИКИ . а законов по урегулированию столько на принимали что и сотрудники МВД запутались и судьям есть где размахнутся с диаспорами

Профиль пользователя Игорь Ишмухаметов
Игорь Ишмухаметов

Долой мигрантскую нечисть! Гарант, хватит дурить народ о том что все среднеазиатские кишлаки твои стратегические партнёры! Они дармоеды и нахлебники! Россия- наша Земля! Мигрантским тварям здесь не место! Долой мигрантов!

Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшковизменено

Смеёмся над захваченной мигрантами Европой - так ведь у нас ЭЛЕМЕНТАРНО ТО ЖЕ САМОЕ !!! "Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает"! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся "незаменимым" прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого?