Сегодня электричество планово отключают только в одной Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 2 сентября, плановые отключения электричества коснутся только 23 улиц и переулков Астрахани: Самое короткое отключение продлится 9 часов, самое длительное – 10 часов.
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