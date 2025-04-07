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Крымская газета

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Зашёл туда в состоянии сильного возбуждения: осквернивший могилы крымского военкора и бойцов СВО вандал объяснил свой поступок

Зашёл туда в состоянии сильного возбуждения: осквернивший могилы крымского военкора и бойцов СВО вандал объяснил свой поступок

Правоохранительные органы задержали вандала,осквернившего могилы военкора Федорчака и бойцов СВО. Об этом сообщил первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Состояние опьянения является отягчающим обстоятельством. Не катит его отмазка...
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16 час.
Vitaly Arkhipov
На фронте пленные все повара.шофера.вчера только приехал ,а на гражданке их обманули или ошибся-извините. Выжигать надо каленным железом.
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1 час.
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