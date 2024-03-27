ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    Единение, это хорошо. Деньги в помощь пострадавшим, это хорошо. Возможно ещё Белгородцам и другим регионам помочь. Н...Зритель концерта ...
  • Betahon
    Понятное дело, что придворные Госдеповские шавки из бывших республик Варшавского блока зачищают дипломатические предс...МИД Латвии объяви...
  • Владислав Петряев
    Спрашивается: чего не хватало этой бабенке? Более миллиона рублей зарплата в месяц. Всевозможные доплаты, высочайшее ...Замглавы ФТС Росс...

На востоке Москвы мужчина убил ножом жену и ранил двух женщин и себя

На востоке Москвы мужчина убил ножом жену и ранил двух женщин и себя

Мужчина зарезал жену, нанес ножевые ранения ее матери и подруге, а также ранил самого себя на востоке Москвы, по факту произошедшего преображенским межрайонным следственным отделом СУ СК возбуждено уголовное дело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх