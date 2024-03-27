На востоке Москвы мужчина убил ножом жену и ранил двух женщин и себя

Мужчина зарезал жену, нанес ножевые ранения ее матери и подруге, а также ранил самого себя на востоке Москвы, по факту произошедшего преображенским межрайонным следственным отделом СУ СК возбуждено уголовное дело.
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