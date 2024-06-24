SHAMAN на концерте в Екатеринбурге почтил память погибших в трагедиях в Севастополе и Дагестане

ВСУ атаковали ракетами ATACM Севастополь, а террористы устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте.Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, на концерте в Екатеринбурге почтил память погибших в трагедиях, которые произошли 23 июня в Севастополе, Махачкале и Дербенте.