США усомнились в способности Израиля полностью ликвидировать ХАМАС

В США выразили сомнения в способности Израиля полностью ликвидировать палестинское движение ХАМАС. По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, Вашингтон уверен лишь в возможности устранить угрозу со стороны ХАМАС.
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