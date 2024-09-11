В конгрессе ужаснулись заявлению Харрис о границах Украины

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харррис должна беспокоиться не о границах Украины, а о наплыве нелегальных мигрантов на границы США, такое мнение выразила конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт в социальной сети X.
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